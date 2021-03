Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej strefą wolności LGBT. Rezolucja została poparta przez europosłów Platformy Obywatelskiej, Lewicy i PSL. Europosłowie PiS byli przeciw. Jednym z nich był Patryk Jaki. – Co panu się w tej rezolucji nie podoba? Ona powstała jako reakcja na tzw. Strefy wolne od LGBT. To są uchwały przyjmowane przez część samorządów, krytyczne wobec, i tu cytat, ideologii LGBT. Parlament Europejski postanowił powiedzieć, że cała EU jest strefą przyjazną dla LGBT, troszeczkę unieważniając te ustawy – pytał Patryka Jakiego Andrzej Stankiewicz.

– Po pierwsze, posłowie opozycji celowo i cynicznie niszczą obraz naszego państwa, twierdząc, że w Polsce są strefy wolne od LGBT. I tak naprawdę przekaz tego ma być taki, wiele osób za granicą w to wierzy, że w Polsce są miejsca, gdzie osoby innej orientacji seksualnej nie mogą wchodzić, gdzie stoją jacyś selekcjonerzy przed barami i sprawdzają, kto ma jaką orientację seksualną. To jest po prostu ordynarne niszczenie wizerunku naszego państwa i bezczelne kłamstwo – odpowiedział Patryk Jaki. – Kiedy zapytałem jednego z inicjatorów tej uchwały wprost, niech pan powie konkretnie, o co panu chodzi, to on powiedział, cytuję, że „w Polsce są miejsca, gdzie ja nie mogę wchodzić”. Gdyby ktoś z państwa był uprzejmy powiedzieć, gdzie w Polsce są te miejsca, gdzie on nie może wchodzić? – pytał innych gości programu.

Scheuring-Wielgus w Radiu ZET o rezolucji PE ws. LGBT: To nie jest triumf. Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Europie

Europoseł skomentował też treść dokumentu. – Jeżeli chodzi o samą rezolucję, to ona zawiera w sobie bzdury i kłamstwa. Możecie państwo przeczytać, że samorządowa karta rodziny w sposób bezpośredni lub pośredni dyskryminuje osoby LGBTIQ. Chcę państwu przypomnieć, że ta samorządowa karta rodziny nie mówi nic o LGBT. Tam jest wyłącznie afirmacja polskiej rodziny, która jest wprost zapisana w Polskiej Konstytucji – tłumaczył Patryk Jaki.

– Nie kto inni, tylko partyjny szef pana posła Jakiego wychodzi w zeszłym tygodniu z projektem ustawy mówiącym o zakazie adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To nie my mamy obsesję LGBT, tylko wy macie tę obsesję. To wasi samorządowcy tworzą strefy wolne od LGBT. Dlatego Parlament Europejski zdecydowaną większością przyjmuje uchwałę o tym, żeby unieważnić te wasze dyskryminujące zapisy i kompromituje postępowanie samorządowców i polityków prawicy – tak sprawę skomentował europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

Podobne zdanie miała posłanka ruchu 2050 Joanna Mucha. – Tematyka LGBT została wyciągnięta, żeby skłócić polskie społeczeństwo. I to jest dokładna kalka tego, co zrobił Putin u siebie w Rosji. – tych modeli rodzin jest bardzo wiele i wcale nie jest tak, że jest jakiś jeden dominujący i taki, który w jakiś sposób zdefiniowany jest w polskiej Konstytucji. Najgorszą rzeczą, która się wydarzyła przez ostatnie miesiące jest to, że ludzie LGBT zaczęli się po prostu czuć jak nie u siebie w domu, zaczęli się bać mieszkać w Polsce. Oni już doznają przemocy różnego typu fizycznej, psychicznej, przemocy słownej – komentowała Joanna Mucha.

Piotr Zgorzelski w Radiu ZET: Silne państwo to jest państwo, które respektuje prawa mniejszości

Za rezolucją głosowali również europosłowie PSL. Tak tę decyzję Piotr Zgorzelski z tego ugrupowania: – Silne państwo to jest państwo, które respektuje prawa mniejszości, a nie eskaluje i stygmatyzuje. Jeżeli faktycznie prawdziwa jest informacja, że w ponad stu samorządach zostały podjęte różnego rodzaju wykluczające uchwały i zgodzę się tu z Patrykiem Jakim, że nie chodzi o to, żeby te osoby nie wchodziły do sklepu czy nie korzystały z usług publicznych, ale nawet sama nazwa i pomysł uchwały już wywołuje efekt mrożący wobec tych, którzy powinni się w tych wspólnotach czuć się dobrze. Nie dziwię się swoim kolegom, którzy w ten sposób zagłosowali, bez względu na to, czy reprezentują konserwatywne podejście, bo nie ma to nic wspólnego z podejściem politycznym, tylko po prostu z ludzką przyzwoitością. Kto sieje wiatr, zbiera burzę. W tym momencie mamy do czynienia z pokazaniem, że Polska jest krajem homofobicznym – mówił Piotr Zgorzelski.

Andrzej Stankiewicz zapytał Joanne Scheuring-Wielgus, czy przyjęcie rezolucji ws. LGBT przez Parlament Europejski można nazwać trumfem. – Ja nie triumfuję, dlatego, że według międzynarodowej organizacji gejów i lesbijek, Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Europie, więc to nie jest triumf. Ta rezolucja, która zapadła jest symbolicznym zwróceniem się w stronę osób LGBT. Patryk Jaki mówi o Konstytucji. W Polskiej Konstytucji, panie pośle, nie ma definicji rodziny. Artykuł 18. mówi tylko i wyłącznie – „rodzina jako kobieta i mężczyzna”. Rodzin mamy naprawdę bardzo dużo w różnych konfiguracjach – tłumaczyła posłanka. Odniosła się również do trudnej, jej zdaniem, sytuacji środowisk LGBT w Polsce. – Osoby ze społeczności LGBT, które są prześladowane w Polsce, niestety nie maja możliwości zgłaszać aktów przemocy na policję ani do prokuratury. Z bardzo prostego powodu: ani Platforma Obywatelska, ani PiS nie zmieniły Kodeksu Karnego artykułu 257. Jeżeli osoba osoba ze środowiska LGBT jest w jakiś sposób atakowana i zgłasza to na policję, to nigdy nie jest to odnotowywane jako działanie homofobiczne – dodała Joanna Scheuring-Wielgus.

