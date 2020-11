Kaczyński do dymisji po Marszu Niepodległości? „On potrzebuje zadym”

Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński odpowiadają za bezpieczeństwo i powinni odpowiedzieć za wydarzenia, do których doszło 11 listopada w Warszawie – to stanowisko posłów Konfederacji, którzy żądają natychmiastowej dymisji wicepremiera i szefa MSWiA. Tych dymisji chcą też politycy KO i Lewicy. Ci domagają się też rozwiązania stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Konfederacja żąda dymisji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego za sprowadzenia niebezpieczeństwa na Polaków – mówił w piątek poseł Konfederacji Robert Winnicki, odnosząc się do zamieszek i – mówiąc wprost – demolki, do jakiej doszło podczas Marszu Niepodległości w Warszawie.

Jak podkreślał podczas piątkowej konferencji, od 2014 roku stolica nie oglądała takich scen, jakie miały miejsce 11 listopada. - Mieliśmy do czynienia z brutalnymi działaniami policji wobec kilkudziesięciu tysięcy patriotów, którzy tego dnia zebrali się, aby manifestować Święto Niepodległości - stwierdził. Jego zdaniem "mieliśmy do czynienia z akcją jota w jotę identyczną jak za czasów Donalda Tuska". - To wszystko m.in. po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby głównym przekazem tego dnia było to, o czym mówiliśmy podczas przemówień na Marszu Niepodległości, kiedy wzywaliśmy rządzących do prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej, suwerennej polityki w zakresie koronawirusa i gospodarki, kiedy wołaliśmy o to, żeby nie zamykać gospodarki, nie czynić tego lockdownu, kiedy wreszcie przeciwstawialiśmy się działaniom radykalnej lewicy – wyliczał Winnicki.

Jarosław Kaczyński potrzebuje zadym, żeby odwracać uwagę od najważniejszych problemów w państwie: od chaosu, od zapaści systemu ochrony zdrowia, od zamykania kolejnych dziedzin życia gospodarczego Robert Winnicki

Ale nie tylko politycy Konfederacji mówią o odpowiedzialności Kaczyńskiego za środowe burdy w Warszawie.- Jarosław Kaczyński ponosi pełną odpowiedzialność prawną i moralną za to, że Warszawa 11 listopada była podpalana – powtarza szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Szef PO Borys Budka już 11 listopada pisał na Twitterze: „Bandyci udający patriotów podpalają Warszawę, atakują policjantów, niszczą mienie. Rozzuchwaleni przez Kaczyńskiego czują się bezkarni. A on, odpowiedzialny za bezpieczeństwo, paradoksalnie jest największym niebezpieczeństwem dla Polaków. Jego dymisja powinna być natychmiastowa”.

Krzysztof Śmiszek w TVN podkreślał z kolei: „Trzeba się przyjrzeć politycznej odpowiedzialności. Chodzi o działalność Jarosława Kaczyńskiego, czyli wicepremiera ds. bezpieczeństwa, o zgrozo. Ci kibole zostali zachęceni do rozwalania Warszawy i bili się z barierkami”. „Do tego prowadzi polityka przyzwolenia stosowana przez ten rząd. To takich „bohaterów” Kaczyński wzywał na pomoc przeciw protestującym kobietom. Wzór do takich zachowań płynie z najwyższych szczytów władzy, tych, które podobno odpowiadają za bezpieczeństwo Polaków” – komentował poseł KO Marcin Kierwiński.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska tymczasem całą winę zrzuciła na organizatorów Marszu Niepodległości i opozycję. Niedługo po naradzie kierownictwa partii opublikowała w sieci oświadczenie PiS ws. środowych wydarzeń. "W atmosferze społecznego przyzwolenia, stworzonej przez ostatnie protesty Strajku Kobiet, wielu obywateli, którzy chcieli zamanifestować swój patriotyzm i świętować rocznicę odzyskania niepodległości, dołączyło w formie pieszego pochodu [...]. Organizowanie ich w czasie pandemii należy oceniać jako działania nieodpowiedzialne. Niestety w trakcie marszu miały miejsce godne potępienia incydenty, będące wynikiem dołączenia do niego grup chuliganów, a być może także świadomych prowokacji" – napisano.

Przypomnijmy, że na tegoroczny Marsz Niepodległości z uwagi na pandemię Covid-19 zgody nie wydał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów Marsz Niepodległości miał się odbyć w formie zmotoryzowanej, ostatecznie jednak większość była pieszo. Doszło do starć między demonstrantami a policją, a także do przemocy wobec dziennikarzy. W ruch poszły kamienie i race, w kamienicę na Powiślu, na której wisiały symbole Strajku Kobiet i tęczowa flaga, rzucano racami, co doprowadziło do pożaru pracowni artystycznej i jednego z sąsiednich mieszkań.

Lewica i KO chcą rozwiązania stowarzyszenia Marsz Niepodległości

Lewica złożyła już do prezydenta Warszawy i prokuratora okręgowego w Warszawie wnioski o rozwiązanie stowarzyszenia Marsz Niepodległości. "Działalność stowarzyszenia Marsz Niepodległości wykazuje rażące i uporczywe naruszanie prawa oraz postanowień statutu. Powtarzające się naruszenia prawa karnego i administracyjnego wykazują, że nie ma warunków do przywrócenia działalności Stowarzyszenia zgodnej z prawem lub statutem" - czytamy we wniosku, pod którym podpisali się szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski i wiceszefowa Monika Pawłowska.

Według Pawłowskiej to "jest niedopuszczalne, że jakieś bojówki chodzą po ulicach, podpalają, rzucają racami, niszczą domy, biją ludzi, bo dochodziło podczas środowego marszu do regularnych walk ulicznych i to walk z policją". To nie jest zresztą pierwsza reakcja Lewicy na zdarzenia, do których doszło w Warszawie 11 listopada. W czwartek ugrupowanie złożyło w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie po podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza.

Posłowie KO z kolei zapowiedzieli w piątek, że zwrócą się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, by ten złożył wniosek do sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny. Jak uzasadniał podczas konferencji prasowej Marcin Kierwiński, 11 listopada "bandyci stawili się na wezwanie polityków PiS, poczuli się bezkarni, poczuli się rozgrzeszeni i zdemolowali Warszawę". - Nie może być na to przyzwolenia i nie będzie na to przyzwolenia - podkreślił.

RadioZET.pl/PAP/Twitter