Lex TVN, jak potocznie nazywany jest projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, ma w środę trafić pod obrady Sejmu. Zdecydowało o tym Prezydium Komitetu Politycznego PiS na wtorkowym spotkaniu - nieoficjalnie dowiedział się PAP ze źródeł w PiS.

Wcześniej szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił dziennikarzom, że dopuszczenie projektu do porządku obrad będzie zależeć od decyzji kierownictwa PiS i prezydium Sejmu.

Lex TVN. PiS brnie w kontrowersyjną ustawę

Projekt autorstwa posłów PiS dotyczy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zmienia ona zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery Communications.

Według projektu koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, by katalog państw, mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.

Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało odrzucenie projektu ustawy, jeśli trafi on pod głosowanie w niezmienionym kształcie. W rezultacie PiS szuka większości dla tzw. lex TVN. Niewykluczone, że zmiany może poprzeć część posłów Kukiz'15 i Konfederacji.

Przed konsekwencjami uchwalenia kontrowersyjnych przepisów ostrzegali partię rządzącą m.in. amerykańscy kongresmeni i senatorowie. Ich zdaniem przyjęcie tzw. lex TVN spowoduje zamrożenie relacji na linii Warszawa-Waszyngton.

We wtorek na godz. 18 zapowiedziano protesty w obronie TVN i wolnych mediów. Demonstracje odbędą się w 80 miastach, a największa z nich planowana jest w Warszawie. Wśród organizatorów pikiet jest Komitet Obrony Demokracji (KOD), Towarzystwo Dziennikarskie i Strajk Kobiet.

