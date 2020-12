"Prezes ma zawsze rację". Aborcyjny "kompromis" Dudy wyląduje w koszu?

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji z 22 października, które wywołało w Polsce masowe protesty w ramach Strajku Kobiet, może zostać opublikowane w styczniu. Tego przynajmniej spodziewa się Ryszard Terlecki. Szef klubu PiS dopytywany w poniedziałek przez dziennikarzy, czy dobrze się stało, że orzeczenie TK w ogóle zapadło i że stało się to akurat w tym momencie, stwierdził, że "moment zawsze był zły".

- My zawsze chcieliśmy bronić dzieci z zespołem Downa, więc kiedyś to musiało nastąpić. Okazało się, że wywołało to bardzo mocne kontrowersje, ale myślę, że sprawa jest słuszna i zostanie wprowadzona w życie - powiedział. Dodał przy tym, że on sam popiera też zakaz aborcji eugenicznej.

Propozycja Andrzeja Dudy dot. aborcji do kosza?

Przypomnijmy, że po fali protestów rozwiązaniem i swego rodzaju kompromisem miała być propozycja prezydenta. Andrzej Duda już pod koniec października skierował do Sejmu projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży. Chodzi o aborcję "jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych". Czy „kompromis” Dudy wyląduje w koszu? - Czekamy na uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego – skomentował w poniedziałek Terlecki.

Na uwagę dziennikarza, że prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ocenił, że nie będzie większości w partii dla rozwiązań zaproponowanych przez Dudę, odparł krótko: "Prezes ma zawsze rację". - Uważam, że Trybunał rozstrzygnął wątpliwości, więc już nie jest potrzebny dodatkowy element w postaci tej ustawy, ale poczekamy na orzeczenie, na opublikowanie – podsumował.

RadioZET.pl/PAP