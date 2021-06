Klęska PiS w Sejmie. Opozycja wygrywa głosowanie ws. Daniela Obajtka

PiS przegrywa głosowania w Sejmie. Izba wysłucha jutro informacji ministra sprawiedliwości nt. Daniela Obajtka. W głosowaniu nie wzięło udziału aż 81 posłów PiS. W sumie zagłosowało tylko 321 posłów. „Za” wnioskiem opozycji było 170 posłów, a przeciw – 151.

– Sejm wniosek przyjął. Jednocześnie poprosiłam szefa informatyków, żeby sprawdził, jak to jest możliwe… Uznałam wyniki głosowania. Prosiłam o to, żeby sprawdzić, mamy nowy system, wróciliśmy do normalnego, stacjonarnego głosowania. W związku z tym też muszę wiedzieć, czy od razu mogę powiedzieć dziękuję i są wyniki, czy musimy chwilę czekać. Uznaję to głosowanie - powiedziała marszałek Elżbieta Witek.

PiS przegrywa głosowanie w Sejmie. Chodzi o afery Daniela Obajtka

Opozycja złożyła wniosek o informację ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od 4 marca 2016 roku w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek – obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

- Za szybko. Okazuje się, że za szybko czytam. Ponad 100 posłów nie oddało głosu - powiedziała chwilę po głosowaniu Elżbieta Witek. Po tych słowach marszałek zdecydowała się na zwołanie Konwentu Seniorów. Posłowie opozycji byli przekonani, że w ten sposób Witek będzie chciała doprowadzić do unieważnienia przegranego przez PiS głosowania.

Ostatecznie jednak głosowanie zostało uznane. Niebawem posłowie mają dowiedzieć się, jak doszło do tego, że tak wiele osób nie zagłosowało w tym punkcie.

