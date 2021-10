Ryszard Terlecki trafił do szpitala. "Sprawa poważna, ściągnięto znanego lekarza"

Ryszard Terlecki trafił do szpitala - informuje się "Fakt". Według dziennika sprawa jest poważna, a do szpitala ściągnięto bardzo znanego chirurga. Nie wiadomo, w jakim stanie jest polityk.

Ryszard Terlecki w szpitalu. Jak ustalił dziennik "Fakt" sprawa jest bardzo poważna z racji wieku pacjenta i charakteru choroby. Na miejsce ściągnięto bardzo znanego chirurga, który osobiście przeprowadzał zabieg.

Wicemarszałek Sejmu trafił do Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. Operował go prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Lekarz nie potwierdził jednak tej informacji. W rozmowie z "Faktem" powiedział tylko, że to "tajemnica lekarska".

Marszałek Terlecki miał atak woreczka żółciowego. Jak pisze "Fakt" w tym wieku uszkodzenie tego organu grozi najpoważniejszymi konsekwencjami. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest polityk.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego to choroba powodowana najczęściej przez kamicę żółciową. Zapalenie pęcherzyka (woreczka) żółciowego może mieć charakter ostry, wtedy przebiega z silnymi objawami i wymaga natychmiastowej interwencji chirurga lub może przechodzić w stan przewlekły, gdy objawy występują napadowo lub są długotrwałe, ale o różnym nasileniu.

Do ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego może dojść w wyniku zablokowania odpływu żółci, gdy dojdzie do niedokrwienia i zapalenia ściany pęcherzyka. Zalegająca żółć i produkty jej przemian chemicznych drażnią ściany pęcherzyka, co zapalenie, a wzrost ciśnienia w świetle pęcherzyka upośledza przepływ krwi w błonie śluzowej ściany pęcherzyka i może prowadzić do jej martwicy.

RadioZET.pl/ Fakt