Rząd grozi wetem w UE. PSL: chcemy wpisania członkostwa w Unii do konstytucji

Polska i Węgry nie zgadzają się z rozporządzeniem w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności. Pozostałe państwa Unii Europejskiej rozporządzenie zaakceptowały. Przedstawiciele rządów Polski i Węgier zapowiadają możliwość weta kolejnego wieloletniego budżetu UE na l. 2021-2027, ponadto elementem pakietu budżetowego jest też tzw. fundusz odbudowy po epidemii koronawirusa.

- Dzisiaj w obliczu weta, które chce zgłosić pod wpływem radykałów ze swojego obozu premier Mateusz Morawiecki, ale też na kanwie tej dyskusji, która rozpoczyna się z inspiracji radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy w tygodnikach, którzy są z nią związane, albo są przyjazne, gdzie widzimy hasło polexitu jako już temat do dyskusji, nie do negocjacji, tylko do szerokiej dyskusji. My się z tym fundamentalnie nie zgadzamy - oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie.

My mamy prostą odpowiedź i też prosty sprawdzian, tak naprawdę dla wszystkich parlamentarzystów: zgłaszamy wniosek o zmianę Konstytucji Rzeczpospolitej i wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji Rzeczpospolitej

- podkreślił lider PSL. Jak dodał, "jest to krótka i prosta zmiana pod względem treści, ale ta treść niesie ze sobą pewną wartość i kierunek proeuropejski" i "to jest pierwszy test wiarygodności dla polityków Zjednoczonej Prawicy, ale to też jest pytanie i zaproszenie do poparcia tego wniosku, bo oczywiście bez wsparcia posłów opozycyjnych nie złożymy projektu zmiany w konstytucji, bo potrzeba do tego 92 podpisów".

- Jest to zaproszenie dla Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, dla Lewicy, dla wszystkich tych parlamentarzystów, którzy wiem, że chcą utrzymania Polski w Unii Europejskiej [...] Miejcie odwagę się pod tym projektem podpisać. To jest test wiarygodności na współpracę, na lojalność i na kierunek działania - dodał lider PSL.

Rząd grozi wetem budżetu w UE. PSL: wpiszmy członkostwo do konstytucji

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował też na konferencji o rozpoczęciu przez PSL kampanii informacyjnej dotyczącej wykorzystania środków z UE i tego, czym grozi zawetowanie unijnego budżetu.

- To będzie kampania informacyjna prowadzona w internecie na różnych kanałach społecznościowych. Zachęcamy też do wsparcia tej kampanii, przekazywania tego spotu dalej, bo w ten sposób chcemy odkłamać narrację, która pojawia się w mediach rządowych szczególnie, rozsiewanie fake newsów, które powodują, że następuje dezinformacja - podkreślił szef ludowców.

RadioZET.pl/PAP