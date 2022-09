Dziennikarz dotarł do "esbeckiej teczki" Kaczyńskiego. "Materiały szokujące"

Niebawem na rynku wydawniczym ukaże się nowa książka Tomasza Piątka pt. "Kaczyński i jego pajęczyna". Dziennikarz przekonuje, że dotarł do "esbeckiej teczki" Kaczyńskiego, w której znajdują się "kompromitujące i szokujące materiały" na temat prezesa PiS.

"Kaczyński i jego pajęczyna" to tytuł nowej książki Tomasza Piątka, która niebawem ma się pojawić w księgarniach. Dziennikarz przekonuje, że publikacja to "500 stron odkłamywania zakłamanego życiorysu" prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

- Książka obejmuje okres życia Jarosława Kaczyńskiego od 1949 roku do 1995 roku, kiedy to założył spółkę Srebrna. Przedstawione są też konsekwencje jego działań sięgające do dnia dzisiejszego, więc książka jest jak najbardziej aktualna - zapowiada Piątek.

Tomasz Piątek: dotarłem do prawdziwej teczki Kaczyńskiego

Dziennikarz już teraz ujawnił, że dotarł do "esbeckiej teczki" Kaczyńskiego, w której znajdują się materiały "kompromitujące i szokujące". - To jest zdumiewające, że nikt się dotąd tą teczką poważnie nie zajął - zauważa.

- Kaczyński w grudniu 1981 roku został ściągnięty do MSW, gdzie długo rozmawiał z przesłuchującym go esbekiem i powiedział mu, że chętnie będzie się z nim spotykać w przyszłości, w kawiarniach. Pod warunkiem, że Stan Wojenny zostanie zniesiony - mówi Tomasz Piątek.

TYLKO U NAS: Rydzyk i SB. Tomasz Piątek ujawnia tajemnice dyrektora Radia Maryja

- Byli esbecy, którzy w latach 90. trafili do służb specjalnych wolnej Polski, zrobili prowokację. Stworzyli materiały pozornie kompromitujące Jarosława Kaczyńskiego, ale w sposób oczywisty fałszywe. Kaczyński obalił te zarzuty, rozniósł je w proch w sądzie. I od tej pory chodzi w glorii męczennika prześladowanego przez SB i UOP (red. Urząd Ochrony Państwa), podczas gdy w rzeczywistości UOP mu pomógł. Zrobił z niego męczennika i odciągnął uwagę od prawdziwej teczki Kaczyńskiego, w której są materiały kompromitujące - dodaje dziennikarz.

Tomasz Piątek jest autorem głośnych książek ujawniających nieznane dotąd karty z życiorysów ważnych postaci życia publicznego w Polsce, m.in. Antoniego Macierewicza, Mateusza Morawieckiego czy o. Tadeusza Rydzyka.

