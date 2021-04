Waldemar B., były senator PiS, zatrzymany w sprawie znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem - dowiedział się reporter Radia ZET Maciej Bąk. Mężczyzna przywiązał psa do haka samochodu, ruszył pojazdem i ciągnął go za sobą. Trwają czynności.

Waldemar B., były senator PiS, zatrzymany w sprawie znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna przywiązał psa do haka samochodu, ruszył pojazdem i ciągnął go za sobą. Trwają czynności. W grę wchodzi zarzut za który grozi do 5 lat więzienia - informuje reporter Radia ZET.

Zaczęło się od filmu, przesłanego policji przez jednego z kierowców. Widać na nim jak Waldemar B. przywiązuje do haka w samochodzie psa, po czym rusza. Pies najpierw biegnie za pojazdem, a potem upada, jednak kierowca się nie zatrzymuje i ciągnie zwierzę po ziemi. Pies przeżył. Były senator Prawa i Sprawiedliwości za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem może trafić do więzienia nawet na 5 lat.

Waldemar B., były senator PiS, zatrzymany w sprawie znęcania się nad zwierzęciem

Jak podało dziś "Radio Gdańsk", do tych drastycznych wydarzeń miało dojść 1 kwietnia po południu na drodze w powiecie kościerskim. Policja zatrzymała podejrzanego - potwierdziła w rozmowie z Radiem Gdańsk prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Nieoficjalnie wiadomo, że byłemu senatorowi odebrano dwa psy. W jego domu jest policja i Animalsi.

- Informację o takim wydarzeniu otrzymałam od mojej koleżanki. Przekazałam ją wraz ze zdjęciami do pani prezes OTOZ "Animals", i tak sprawa nabrała tempa. Jeśli chodzi o zdjęcia, to wiem, że wykonała je osoba, która zna pana Waldemara B., ale nie chce się ujawniać i rozmawiać na ten temat, ponieważ się boi - powiedziała w rozmowie z "koscierski.info" przedstawicielka kościerskiego schroniska.

RadioZET.pl/ Maciej Bąk/ Radio Gdańsk/ koscierski.info