Witold Waszczykowski, który był gościem Radia ZET, ataki na mniejszości seksualne w Polsce określił mianem "incydentów", w tym atak nożownika na parę mężczyzn, którzy szli ulicą trzymając się za ręce. - Jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, które jest bastionem zwolenników ŁKS, też może mu się stać krzywda – mówił były szef MSZ. Jego słowa wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Waszczykowski uważa, że w sprawie "stref wolnych od ideologii LGBT" jest wiele przekłamań. - Rzekomo ponad 100 powiatów w Polsce ogłosiło się strefami wolnymi od LGBT. Nie ma takich rezolucji w Polsce. Jest Karta Praw Rodziny. Nie są to decyzje, że na takim terenie nie mają prawa żyć ludzie o orientacji LGBT – bronił uchwał samorządowych europoseł PiS.

Witold Waszczykowski o atakach na osoby LGBT: Incydenty, rozmowy o Yeti

Beata Lubecka wskazała, że język polityków może być powodem agresywnego zachowania wobec mniejszości seksualnych. Przypomina przy tym słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w trakcie kampanii stwierdził, że LGBT "to nie ludzie, a ideologia". - To są incydenty – stwierdził Waszczykowski. - Zmusza mnie pani do rozmowy o Yeti. Zjawisku, o którym mówią ludzie, ale go nie ma. W Polsce nie ma dyskryminacji prawnej LGBT – powtórzył gość Radia ZET.

Sam Witold Waszczykowski również uważa, że LGBT "to zarówno ludzie, jak i ideologia". - To ideologia, która nie domaga się równouprawnienia, bo to równouprawnienie w Polsce istnieje. Nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby prawa tych ludzi. Natomiast ich ideologia domaga się afirmacji i przywilejów. Na to nie ma zgody – zapowiedział europoseł PiS.

Związki partnerskie w Polsce? - Mogą istnieć. Można zawrzeć umowę cywilno-prawną i sobie funkcjonować – stwierdził były szef MSZ. - Ale to powinno być z automatu – odpowiedziała gospodyni programu "Gość Radia ZET". - Automat tego nie przewiduje – stwierdził Waszczykowski. - Jeśli ruch LGBT i popierający go ludzie chcą zmienić sytuację w Polsce na inną, to trzeba zmienić konstytucję. Żeby to zrobić, trzeba wygrać wybory i mieć olbrzymią przewagę w Sejmie, przekonać prezydenta. Wszystko jest możliwe do zrobienia, ale do tego jest demokratyczna droga – dodał. Witold Waszczykowski uważa, że wraz z przyjęciem rezolucji ws. LGBTIQ przez Parlament Europejski, Polsce nie mogą grozić żadne sankcje. - Te kwestie nie są objęte prawem Unii Europejskiej. Cała sfera obyczajowa jest w rękach państw członkowskich – mówił były szef MSZ w Radiu ZET.

Na słowa Witolda Waszczykowskiego ostro zareagowali internauci. Były szef MSZ napisał później na Twitterze, że wszelkie ataki muszą podlegać sankcjom prawnym. - Rozgraniczajmy prawo i obyczaje. W PL (oryginalna pisownia) nie ma żadnej dyskryminacji prawnej ludzi pod względem orientacji seksualnej! Natomiast wszędzie, w każdej warstwie społecznej czy subkulturze mogą zdarzyć się kryminalne incydenty. Muszą podlegać sankcjom karnym, przewidzianym przez prawo - napisał.

RadioZET.pl