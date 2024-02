Glapiński chwali się złotem. "Desperacja, czasy Gierka, wizerunkowa katastrofa"

Adama Glapińskiego z pewnością można określić jako kontrowersyjnego szefa Narodowego Banku Polskiego. Ekonomista niejednokrotnie zaskakiwał swoimi wypowiedziami i działaniami. Wystarczy przypomnieć, że na budynku NBP w Warszawie wciąż wiszą ogromne banery, które "wyjaśniają" przyczyny inflacji.

Trójmiasto. "Złotobusy" na ulicach

Jak się okazuje, przewodniczący NBP nie ma zamiaru się hamować. Tym razem zaskoczył mieszkańców Trójmiasta. Adam Glapiński postanowił "wyjść do ludzi", a spacerowicze mieli okazję natknąć się na jeżdżące po ulicach "złotobusy". Znalazły się na nich - jak nietrudno się domyśleć - hasła wychwalające działania NBP.

Zdjęcie jednego z takich "złotobusów" opublikował w mediach społecznościowych reporter Radia ZET Maciej Bąk. "Nie wierzę, pan Glapa wypuścił na ulice złotobusy" - napisał na portalu X.

Glapiński chwali się złotem

Z wielkiego plakatu umieszczonego na naczepie samochodu bije hasło: "W 2023 roku NBP w imieniu wszystkich Polaków kontynuował zakupy złota, powiększając zasoby kruszcu o niemal 130 ton do niemal 360 ton".

Przypomnijmy, że na początku lutego 2023 roku w serwisie YouTube Narodowy Bank Polski opublikował nagranie zatytułowane: "Prezes NBP: Złoto w zasobach NPB należy do wszystkich Polaków". - W tym skarbcu przechowywane jest łącznie 6 tys. sztab złota. Każda z nich waży około 12,5 kg. NBP w imieniu wszystkich Polaków posiada 359 ton. Złoto w długim terminie zawsze zyskuje na wartości. To jest własność wszystkich Polaków - mówił Glapiński na nagraniu.

Ekspert ocenia: Katastrofa, jak za Gierka

Portal dziennik.pl zapytał o sprawę dr. Mirosława Oczkosia, eksperta w zakresie wizerunku i marketingu politycznego. W jego ocenie "jest to desperacja prezesa Glapińskiego". - Poprzednie akcje były jeszcze bardziej dosadne i za ciężkie pieniądze, ale teraz, gdy coraz głośniej mówi się o postawieniu go przed Trybunałem Stanu, to ktoś doradza panu Glapińskiemu, żeby przykrył wszystkie swoje przewinienia - powiedział.

- Jednak nie wiem, jak miałby to przykryć, bo nie ma tak dużej płachty, która przykryje działania polityczne, jakich dokonał w ostatnich latach. Był czynnym politykiem partii rzadzącej - powiedział dr Mirosław Oczkoś. Ocenił też, że "jeżeli chodzi o wizerunek, to cała akcja jest katastrofą". - To przypomina czasy mocno zaawansowanego Gierka. Naprawdę, ręce opadają - podsumował.

Źródło: Radio ZET/Dziennik.pl