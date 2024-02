Prokuratura zajmie się Bartłomiejem Obajtkiem

Postępowanie w sprawie Bartłomieja Obajtka wszczęła 16 lutego prokuratura w Bydgoszczy, o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiło ją Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak dowiedział się dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk, sprawa będzie badana pod kątem popełnienia dwóch przestępstw: przekroczenia przez byłego już szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku uprawnień i wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym w czasie, kiedy zajmował to stanowisko.ZOBACZ TAKŻE: Brat Obajtka ma dostać atrakcyjną nieruchomość za bezcen. "Złodziejstwo last minute"

Śledczy przyglądają się bratu Daniela Obajtka

Przypomnijmy – brat Daniela Obajtka, byłego prezesa PKN Orlen, zrobił bardzo wiele, by tuż przed zwolnieniem z pracy kupić zajmowany przez siebie lokal w zabytkowym budynku przy ulicy Morskiej w Gdyni. Między innymi wymienił szefową Nadleśnictwa Gdańsk na swojego zaufanego współpracownika, który zgodził się na początku stycznia – mimo obowiązywania rządowego zakazu – podpisać z Bartłomiejem Obajtkiem umowę przedwstępną u notariusza.

Radio ZET dotarło wcześniej do pisma Biura Kontroli i Audytu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie. Z datowanego na 12 stycznia 2024 roku dokumentu wynika, że Bartłomiej Obajtek zawarł 8 stycznia z pełniącym obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk „przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego” w należącym do Lasów Państwowych budynku w Gdyni oraz udziału „w częściach wspólnych tego budynku i w działce gruntowej”. Tymczasem trzy dni wcześniej, 5 stycznia, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zakazała zbywania nieruchomości należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. „Nie będzie mieszkania plus” – napisała na portalu X Hennig-Kloska.

"Bartłomiej Obajtek zapewniał, że zakup mieszkania go nie interesuje"

Z dokumentu, do którego dotarł reporter Maciej Bąk, wynika, że ani Obajtek, ani kierownictwo gdańskiego nadleśnictwa nie przejęło się zakazem wydanym przez szefową resortu klimatu. Urzędnicy Biura Kontroli i Audytu w piśmie skierowanym do Obajtka domagali się odpowiedzi, dlaczego ministerialne polecenie zostało zignorowane. „Należy wskazać, że polecenie dotyczyło nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na terenie RDLP w Gdańsku, w tym również m.in. nadleśnictw” – czytamy.

Bartłomiej Obajtek aż do dnia podpisania umowy zapewniał, że nie interesuje go zakup mieszkania z 95-procentową bonifikatą, przysługującą mu jako pracownikowi Lasów Państwowych. Zawarta przez niego umowa przedwstępna opiewa na około 51 tysięcy złotych za lokal o powierzchni 70 metrów kwadratowych.Źródło: Radio ZET