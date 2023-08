Znamy treść trzeciego pytania w referendum. Morawiecki odsłonił karty

W piątek Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję przedstawiania kolejnych pytań referendalnych. Pierwsze pytanie - jak przekazał prezes PiS Jarosław Kaczyński - będzie brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?", a drugie - o czym informowała wiceprezes PiS, była premier Beata Szydło - "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?".

Trzecie pytanie w referendum dotyczy migrantów. PiS ujawnia

Trzecie pytanie przekazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki i będzie ono brzmiało: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?"

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku był przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów" - mówi szef rządu w spocie, który dotyczy trzeciego pytania. W dalszej części nagrania przypomniano archiwalne wypowiedzi liderów PO, którzy mówili o problematyce relokacji uchodźców.

Ówczesny szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił w 2017 roku: "Jeśli rząd Polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami", a w 2015 roku ówczesny wiceszef MSZ Rafał Trzaskowski o relokacji uchodźców mówił w RMF FM, że "trzeba będzie wykonać ten ruch i prawdopodobnie otworzyć się na propozycję Komisji Europejskiej".

Jak komentuje te wypowiedzi premier, "ci politycy chcieli sprowadzić na was niebezpieczeństwo". "Ponieważ, mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie - my tego w Polsce nie chcemy" - zadeklarował. "Chcemy, by głos Polaków był usłyszany" - dodał.

Potrzebujemy waszego mocnego wsparcia! Mówimy "nie" dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy: gwałty, zabójstwa, podpalenia, demolowanie ulic, dzielnice grozy. Premier Mateusz Morawiecki

W klipie przypomniano wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w Sejmie pytał w 2015 roku: "Czy chcecie państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce? Żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju? Czy tego chcecie?". "Ja chcę jasno powiedzieć: Polacy tego nie chcą i nie chce tego Prawo i Sprawiedliwość" - deklarował wówczas Kaczyński.

Jak ocenił Morawiecki, "Tusk jest największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski". "Nie pozwólmy, by Tusk - jako wysłannik elit brukselskich - zdemolował bezpieczeństwo w Polsce" - podkreślił szef rządu.

RadioZET.pl/PAP