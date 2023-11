Sejm we wtorek wieczorem wybrał członków KRS delegowanych przez izbę. Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) i Tomasz Zimoch (Trzecia Droga) uzyskali po 246 głosów, Robert Kropiwnicki (KO) - 243, a Anna Maria Żukowska (Lewica) - 245 głosów. Kandydatami klubu PiS byli posłowie: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk. Wszyscy czterej zasiadali dotąd w KRS z ramienia Sejmu. Senat z kolei delegował senatorów Bogdana Zdrojewskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Zgodnie z ustawą o KRS-ie Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat, a Senat - spośród senatorów dwóch członków KRS na okres czterech lat. Wszyscy pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.

Awantura w Sejmie o KRS

Dyskusja w Sejmie miała burzliwy przebieg. Na mównicę od razu wszedł minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który zarzucał nowej większości łamanie Konstytucji. – Szanowny Panie Budka, chciałem panu przypomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy też nie, a nie Borys Budka – mówił. – Przestrzegam, po nocy jest dzień, przyjdzie czas, że wy też znajdziecie się w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji. [...] Niech pan nie będzie taki pewny siebie, czas biegnie szybko – powiedział Ziobro. W tym momencie posłowie opozycji wznieśli okrzyki: "będziesz siedział".

– Liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu – odpowiedział Ziobro, nawiązując do nieudanej próby postawienia go przed Trybunałem Stanu.

Następnie do ostrej wymiany zdań doszło między marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią a Przemysławem Czarnkiem. – Panie marszałku rotacyjny... – zaczął wystąpienie minister edukacji. – W tym momencie panie ministrze narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie – przerwał mu Hołownia. – Panie marszałku, teraz ja mówię, takie są standardy w izbie demokratycznej – kontynuował polityk PiS. – Mamy do czynienia nie tylko z daleko posuniętą bezczelnością, tylko wręcz chamstwem politycznym – dodał.

Źródło: Radio ZET