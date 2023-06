Starcie Bońka z posłem od Ziobry. "Przepraszam, co to za debil?"

Reprezentacja Polski pokonała na Stadionie Narodowym drużynę Niemiec 1:0. Choć był to mecz towarzyski, zapamiętamy go z kilku momentów, przede wszystkim z kilku bohaterskich interwencji Wojciecha Szczęsnego oraz wzruszającego pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego.

Boniek vs. Ozdoba. "Co to za debil?"

Okazuje się jednak, że echa piątkowe starcia nie milknęły również w sobotę. Niektórzy wykorzystali je jako okazję do uderzenia w politycznych przeciwników. Tak zrobił m.in. wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Polityk opublikował w mediach społecznościowych wpis o treści: "Polska 1 - Tusk 0". To nawiązanie do rzekomo bliskim relacji Donalda Tuska z władzami Niemiec, wpisujące się w narrację polskiej prawicy, zwłaszcza Suwerennej Polski, że lider PO to tak naprawdę "agent" i "namiestnik" Berlina, realizujący niemieckie, a nie polskie interesy.

Na ten wpis zareagował m.in. Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN, a obecnie członek Komitetu Wykonawczego UEFA (a w przeszłości wybitny piłkarz), zripostował Ozdobę w krótkim i brutalnym stylu. "Przepraszam, co to za debil?" - czytamy w poście na Twitterze.

Spora część internautów stanęła tu po stronie Bońka, ale poseł od Zbigniewa Ziobry nie pozostawał dłużny. "Czy to jest oficjalne stanowisko UEFA? Zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na Pana zachowanie" - napisał.

To jednak nie wszystko. Zaraz potem Ozdoba opublikował kolejny wpis wymierzony w Bońka. "Powiedzmy sobie wprost: był Pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem. A o polityce nie ma Pan zielonego pojęcia. Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę. Czego sam Tusk nie ukrywał. Jeśli ma Pan wątpliwości i uważa Pan, że zna się na polityce, to zapraszam do debaty na ten temat. Bo wyzywać jest łatwo, a podjąć dyskusje na argumenty dużo trudniej. O ile ma Pan odwagę!" - czytamy.

Na tym wzajemna "wymiana poglądów" na razie się zakończyła. Nie ma jednak pewności, czy z jednej bądź drugiej strony nie pojawią się kolejne wpisy.

RadioZET.pl/Twitter