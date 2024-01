"Złamię teraz prawo, ale zdradzę". Piotr Ryba pisze do Andrzeja Dudy

Piotr Ryba był współpracownikiem Andrzeja Leppera w czasach afery gruntowej. To jest CBA, kierowane wówczas przez Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika, chciało skorumpować. Łapówka miała trafić do lidera Samoobrony i ówczesnego wicepremiera. ale w wyniku przecieki akcja się nie powiodła. To właśnie za działania w tej sprawie Kamiński i Wąsik zostali w grudniu prawomocnie skazani za dwa lata więzienia. Dziś obaj przebywają w areszcie.

Oskarżycielem posiłkowym w ich sprawie był właśnie Ryba. Jak przypomniał Onet złożył m.in. kasację, która podważała zastosowane w 2015 roku ułaskawienie obu polityków. Sam jednak również został dwukrotnie skazany za korupcję, choć obydwa wyroki były uchylane przez kolejne instancje. Od 2018 roku Ryba przebywa za granicą i jest ścigany czewoną notą Interpolu.

Działacz napisał do Andrzeja Dudy, a treść listu opublikował Onet. W piśmie zarzuca mu, że wbrew słowom sprzed ponad 8 lat "nie uwolnił" wymiaru sprawiedliwości od tej sprawy. "Wbrew rozsądkowi i ostrzeżeniom, ryzykując wiele, a zyskując mało, stanął pan za swoimi". Zadeklarował jednak, że "chce wziąć w obronę" prezydenta. "Bo my wiemy coś, czego oni wszyscy nie wiedzą. Pan o tym publicznie powiedzieć nie może, a ja tak" - napisał.

Autor skrytykował też osoby, które oceniają sprawę Kamińskiego i Wąsika bez znajomości akt sądowych bądź zeznań świadków. "Głowy by wam posiwiały, gdybyście posłuchali kto i na jakich przesłankach decydował czy będziecie rozpracowywani operacyjnie. Grupa ludzi z Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniosła orwellowski »Rok 1984« do Polski roku 2007" - stwierdził Ryba, zwracając się do "komentatorów wyroków sędziowskich".

Niech Kamiński i Wąsik dziękują Bogu, że te materiały są tajne i za ich upublicznienie grozi kara więzienia. Bo dzisiaj zamiast wieców wsparcia pod więzieniami, płonęłyby kukły osadzonych ministrów. Złamię teraz prawo, ale zdradzę, jak nastąpiło zakwalifikowanie Andrzeja Leppera do grupy przestępczej i objęcie go śledztwem i kontrolą operacyjną - Piotr Ryba w liście do Andrzeja Dudy

W dalszej części tłumaczył, że Lepper miał zostać włączony do grona osób podejrzanych, "bo miał cztery telefony komórkowe, a przecież uczciwy człowiek powinien mieć jeden". Przytoczył też fragmenty swojej rozmowy z b. szefem Samoobrony z 2008 roku. Miał on powiedzieć Rybie, że "afera gruntowa była pomysłem ministra Kamińskiego, a prezes Kaczyński został do niej przekonany, ale też częściowo oszukany" i że "to nie premier Kaczyński, ale właśnie CBA w osobie jej szefa, otworzyła nowy, rewolucyjny front walk z politycznymi przeciwnikami".

Przekonywał jednocześnie, że Duda mógł podjąć decyzję o ułaskawieniu polityków PiS "mimo wątpliwości". "Pan już wtedy wiedział, że ochrona swoich ludzi z grupy dobrze zorganizowanej, nie jest równoznaczna z akceptacją ich łajdactw. Minęło 8 lat. Dzisiaj mam prawo czuć satysfakcję. Ale nie ma we mnie triumfalizmu. Jest wiedza, jak wiele może zmienić podpis lub jego brak" - czytamy w liście.

"Ja wiem, że pan wie" - zwrócił się Ryba do prezydenta. Dziękował mu też za wszczęcie procedury ułaskawieniowej, a nie zastosowanie klasycznego aktu łasku. Ma to dowodzić wątpliwościom Dudy wobec dawnych szefów CBA. "Wiem, że pan oficjalnie mojego wsparcia przyjąć nie może. Ten list zostanie zignorowany lub skomentowany niegrzecznie. Mimo wszystko musiałem go napisać. Dla samego siebie i dla tych, którzy od lat stoją po mojej stronie" - podkreślił były współpracownik Leppera.

