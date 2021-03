Daniel Obajtek miał przekazać bliskim sobie gminom setki komputerów w czasach, gdy był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - podaje Onet. Według ustaleń portalu, ARiMR rozdała wówczas za darmo 591 zestawów stacjonarnych, 54 laptopy i 6 drukarek. 160 komputerów miało trafić do Pcima, gdzie Obajtek przez lata był wójtem.

Daniel Obajtek nie ma ostatnio dobrej passy. Ulubieniec Jarosława Kaczyńskiego, Człowiek Wolności Tygodnika Sieci 2020 i według wielu publicystów, potencjalny kandydat na następcę premiera Morawieckiego, wzbudził w ostatnich dniach zainteresowanie mediów i opinii publicznej za sprawą nagrań, opublikowanych przez Gazetę Wyborczą.

Opublikowane w piątek (26 lutego 2021) tzw. "taśmy Obajtka" są zapisem rozmów, które miał prowadzić prezes PKN Orlen, gdy pełnił funkcję wójta Pcimia. Ma z nich wynikać, że równocześnie zarządzał prywatnym przedsiębiorstwem wuja, który usunął go później z firmy, stawiając zarzut działania na jej szkodę i wyprowadzenia 1,4 mln zł.

Daniel Obajtek przekazał za darmo setki komputerów do bliskich sobie gmin?

Według ustaleń portalu Onet, Daniel Obajtek, jako szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, miał w latach 2016-2017 rozdać za darmo setki komputerów: 591 zestawów stacjonarnych, 54 laptopy i 6 drukarek. Sprzęt miał trafić m.in. do gmin zaprzyjaźnionych z Obajtkiem i bliskich jego rodzinie. O jakie miejscowości chodzi?

160 zestawów trafiło do Pcimia, czyli gminy, w której w przeszłości Daniel Obajtek był wójtem, i która miała okazać się trampoliną do jego dalszej kariery. Komputery dostały też okoliczne gminy: położone kilka kilometrów dalej Lubień i Trzemeśnia.

Komputery trafiły także do Lanckorony (pow. wadowicki). Według Onetu, Obajtek miał tam dwie nieruchomości (dziś w księgach wieczystych jako właścicielka widnieje jego żona), m.in. budynek na samym lanckorońskim rynku. To jednak nie koniec. Sprzęt z ARiMR został przekazany za darmo do gminy Choczewo. Obajtek jest tam właścicielem trzech działek o wielkości odpowiednio 1500, 991 i 1322 metrów kwadratowych. W Choczewie nadleśniczym był brat Obajtka, Bartłomiej. Prowadził tam także restaurację w jednej z nadmorskich miejscowości położonych na terenie gminy.

Były wójt Pcimia szybko awansował po przejęciu władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. W 2015 roku został on szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak przypomina Onet, w ARiMR Obajtek dokonał potężnej czystki kadrowej, zwalniając ponad tysiąc osób.

ZOBACZ TAKŻE: Taśmy Obajtka. Orlen nie chce odpowiedzieć, czy na nagraniu słychać prezesa

W latach 2016-2018 Obajtek był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. W latach 2017-2018 był prezesem grupy energetycznej Energa, a od 2018 jest prezesem PKN Orlen.

RadioZET.pl/ Onet/ Gazeta Wyborcza/ Radio ZET Biznes