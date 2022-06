Kaczyński zaskoczył na konwencji PiS. "Zawiedliśmy, bardzo przepraszam"

Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę i zaczął od przeprosin. - Bardzo przepraszam osoby, które nie zmieściły się tutaj. Nie przewidzieliśmy, że będzie nas tak dużo. Przepraszam, zawiedliśmy - powiedział.

Później prezes PiS mówił o walce i “101 dniach chwały” Ukrainy, która budzi nadzieję. - Budzi także refleksję nad naszym patriotyzmem. Patriotyzm to nie tylko emocja, ale i zobowiązanie do działania, do wspólnoty narodowej i zorganizowanej w państwo - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński na konwencji PiS: Bardzo przepraszam

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przekazał, że prezes Kaczyński z pewnością będzie mówił "o sprawach dziś zasadniczych". - Warto wyraźnie podkreślać, że na przestrzeni ostatnich lat to właśnie środowisko PiS trafnie diagnozowało sytuację i podejmowało działania, które dziś procentują bezpieczeństwem Polski - mówił. - Nie będzie żadnych obietnic poza zapowiedzią ciężkiej pracy - zaznaczył Fogiel.



Sobotnia konwencja ma być początkiem letniej akcji spotkań polityków PiS z wyborcami, a w trasę po Polsce ruszyć mają najważniejsi politycy ugrupowania z prezesem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

RadioZET.pl/PAP