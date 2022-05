PiS werbuje ludzi Ziobry. Kowalski na czele Komisji Śledczej?

PiS po cichu, ale konsekwentnie kusi polityków Solidarnej Polski by przeszli do PiS i porzucili stronnictwo ministra sprawiedliwości, jeśli Zbigniew Ziobro będzie dalej stawiał się prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak ustaliło radioZET.pl w kierownictwie PiS pojawił się pomysł, by powołać komisję śledczą, która badałaby kontrakty z Rosją w energetyce i rzekomo pro-gazpromowską politykę ekipy PO-PSL.

Wbrew obiegowym opiniom 18 parlamentarzystów Ziobry nie jest wcale ślepo oddanych swojemu wodzowi. Pierwsza rysa pojawiła się, gdy z Solidarnej odszedł senator Jacek Włosowicz, ale rozmowy z innymi trwają od półtora miesiąca. PiS próbuje naciskać na tych, którzy mogliby być skłonni do przyłączenia się do PiS. Nazwiska, które miały być kuszone mogą zaskakiwać, ale największe zdziwienie może budzić to, że PiS może być zainteresowany przyjęciem do siebie.. Janusza Kowalskiego, byłego wiceministra aktywów państwowych. Dziś jest najbardziej "wyrazistym" politykiem Zjednoczonej Prawicy, a według swoich kolegów wcale nie zamierza umierać za Ziobro i Solidarną Polskę. Jak ustaliło RadioZET.pl W ubiegłym roku stracił stanowisko, jak słyszymy po tym, gdy cierpliwość stracił do niego znany z opanowania wicepremier Jacek Sasin. Kowalski to bez wątpienia „pitbull” Solidarnej Polski, ale zdaniem naszych rozmówców z PiS gdyby został przyjęty w ich szeregi i nie przekraczał granic ustanowionych przez kierownictwo partii, mógłby być dla partii rządzącej wartością dodaną.

- Nie ma żadnej wątpliwości, że trzeba rozliczyć ten prorosyjski kierunek rządu Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka z lat 2007-2014. Nie było bardziej pro-gazpromowskiego premiera w III RP, niż właśnie Donald Tusk - mówił w Polskim Radiu 24 poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski w ubiegłym tygodniu. Według naszych źródeł pomysł na powołanie komisji śledczej jest dziś bardzo realny. A na jej czele mógłby stanąć właśnie Kowalski. Według naszych informacji temat komisji mającej badać transformację polskiej energetyki i politykę surowcową ekipy PO-PSL Kowalski i Solidarna Polska zgłaszali już w listopadzie, co miała ujawnić dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. Wtedy nie było woli politycznej, ale po tym, jak wojna wybuchła a Rosja Putina budzi powszechną niechęć, wyświetlanie tego, jak rząd Donalda Tuska negocjował umowę gazową z Gazpromem daje możliwość stworzenia nowego pretekstu by uderzać w lidera PO. Pomysł powołania komisji śledczej przypomniał tez w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Gazety Polskiej.

- Kowalski ma ogromne ambicje i PiS ma mu do zaoferowania wiele więcej niż kiedykolwiek może dostać od Zbigniewa Ziobro - mówi nam jeden z polityków Solidarnej Polski. - Nie umiem powiedzieć, czy on wierzy w to, co mówi, ale skoro kiedyś był już w Platformie i ją opuścił, to tak samo może być i tym razem - dodaje.

Choć Kowalski sam o sobie mówi w kuluarach dowcipnie, że jest niezwykle spokojnym posłem i nie da się go nie lubić, realnie jest uznawany za największego radykała.

- Coś może być na rzeczy, bo od kilku tygodni koncentruje się na tematach, które są bliskie tak Solidarnej jak i PiS - mówi inny z jego partyjnych kolegów. Co więcej nigdy nie zapomina, o tym, żeby uderzyć w Donalda Tuska i wychwalać śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zastrzega jednak, że "jak zna PiS" warunkiem wstępnym dla objęcia szefostwa komisji ma być zapewnienie lojalności Kaczyńskiemu a nie Ziobrze.