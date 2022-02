PiS szykuje rekonstrukcję rządu. W grze kilka głośnych nazwisk. "Morawiecki o niego walczy"

Rekonstrukcja rządu - to hasło od jakiegoś czasu ponownie pojawia się w mediach. Dziennikarze spekulują, kto może w najbliższych tygodniach stracić stanowisko w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, że ostatni raz manewr ten wykonano w październiku ubiegłego roku.

Niedawno donoszono o rzekomej dymisji Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia miał narzekać na niewielką sprawczość w walce z pandemią COVID-19. Dymisje w rządzie zapowiedział także niedawno Jarosław Kaczyński. Argumentował to zamieszaniem przy wprowadzaniu Polskiego Ładu. - Potrzebne są decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne - mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Rekonstrukcja rządu. Kto może odejść?

Gazeta.pl donosi, że wkrótce czekać nas mogą kolejne roszady personalne. Jednym z ministrów, który może stracić posadę, jest odpowiedzialny za resort finansów Tadeusz Kościński. Ma to mieć związek ze wspomnianym wyżej chaosem wokół Polskiego Ładu. Wśród kandydatów na jego następców wymieniani są minister rozwoju Piotr Nowak oraz prezes Pekao S.A. Leszek Skiba.

Portal również kolportuje informacje o rzekomej dymisji Niedzielskiego, pisząc, że "PiS go nie chce, on sam chce odejść". Niewielka sprawczość to jedno, ale szef MZ miał ponoć uzależniać swoją obecność w rządzie od tego, czy uda się przyjąć ustawę covidową. Dziś wiemy, że do tego nie doszło - projekt autorstwa Czesława Hoca utknął na etapie prac legislacyjnych, a jego druga wersja (tzw. lex Kaczyński) przepadła w sejmowym głosowaniu.

Na liście polityków, którzy mogą pożegnać się z rządową posadą jest także Michał Dworczyk. Szef KPRM od kilku miesięcy jest niemal nieobecny w mediach, a to z uwagi na wypływające regularnie przecieki, mające rzekomo pochodzić z jego skrzynki mailowej. Choć PiS podważa ich autentyczność, to bez wątpienia stanowią one problem wizerunkowy. Serwis podkreśla jednak, że Dworczyk to bardzo zaufany człowiek Morawieckiego, który "wciąż o niego walczy".

I na koniec informacja, która już w ubiegłym roku przewijała się w mediach i w kuluarach sejmowych - z rządu ma ostatecznie odejść Jarosław Kaczyński. Nieznany jest dokładny termin, ale wiadomo, że jeszcze tej wiosny prezes PiS ma zrezygnować z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa i skupić się na zarządzaniu partią oraz przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

RadioZET.pl/Gazeta.pl/PAP