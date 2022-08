Wulgarny telefon do Radia Maryja. Tak słuchacz "podziękował" Czarnkowi

Przemysław Czarnek był gościem jednej z audycji w Radiu Maryja. Minister edukacji mówił o "wojnie kulturowej", jaka rozgrywa się m.in. w Polsce.

- Wojny o człowieka, o cywilizację łacińską i chrześcijańską, o przyszłość Polski w cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskiej. Jeśli tego nie zrozumiemy, jeśli się poddamy, nawet w obliczu tak potężnego hejtu i kłamstw, to tę wojnę przegramy - wyliczał.

Wulgarny telefon do Radia Maryja. Poszło o podręcznik do HiT

- Nasze dzieci, nasi wnukowie nie będą już żyli w Polsce, w cywilizacji łacińskiej czy chrześcijańskiej. Jest to wojna kulturowa, wojna społeczna, wojna o człowieka. To jest wojna z błędem antropologicznym - kontynuował Czarnek.

W pewnym momencie do radia zadzwonił jeden ze słuchaczy. Krzysztof z Dobrzynia nie miał jednak zamiaru zadać konstruktywnego pytania. Mężczyzna zakpił z podręcznika do HiT promowanego przez resort edukacji i ministra Czarnka. Na końcu wulgarnie wypowiedział się o papieżu Janie Pawle II.

- Chciałem podziękować ministrowi edukacji za ten wspaniały podręcznik do HiT. Za to piękne dzieło - ironizował słuchacz. - Dzięki niemu będzie więcej lewaków w Polsce, degeneracji na ulicach [...] a o rozwiązłości dziewczyn to już nie ma co wspominać. Oby tak dalej, a za 10 lat będziemy w awangardzie europejskiej - mówił. Dalszej części wypowiedzi, szczególnie wulgarnego fragmentu o Janie Pawle II, nie będziemy cytować.

Minister Czarnek i prowadzący audycję przekazali słuchaczowi wyrazy współczucia. - Może jakby coś poczytał, coś porobił konkretnego, miałby może bardziej realne spojrzenie na rzeczywistość - stwierdził minister.

RadioZET.pl/ Radio Maryja