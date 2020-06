Spotkanie Duda-Trump. Internauci śmieją się ze zdjęcia prezydenta Polski

Andrzej Duda spotkał się w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po tej wizycie w internecie pojawiła się fotografia, na której widać Dudę, który siedzi przy stole i podpisuje dokumenty. W opisie zdjęcia nie ujawniono, o jaką "ważną umowę" chodzi.

Spotkanie Duda-Trump. Internauci kpią ze zdjęcia prezydenta Polski

W mediach społecznościowych pojawił się mem, na którym zdjęcie Dudy podpisującego "ważną umowę" zestawiono z fotografią Angeli Merkel, kiedy to ona gościła w Białym Domu. W trakcie wizyty niemiecka kanclerz podpisywała się w książce, która jest łudząco podobna do tej z kadru z Dudą. Jednak pod zdjęciem Merkel widnieje podpis z informacją, że polityczka wpisuje się do Księgi Gości Białego Domu.

Większość internautów żartowała z tych dwóch zdjęć. Jednak byli też tacy, którzy oburzyli się tym, że Kancelaria Prezydenta może przekazywać Polakom fałszywe informacje dotyczące przebiegu spotkania Andrzeja Dudy z Trumpem.

Do tej pory Kancelaria Prezydenta nie odniosła się oficjalnie do tych zdjęć. Nie wiadomo, czy podpis jest wynikiem błędu, czy też racji nie mają internauci, a prezydent Polski rzeczywiście podpisywał ważne dokumenty w Białym Domu.

