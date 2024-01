Basen, siłownia, korty tenisowe. Co fundacja ma wybudować Obajtkowi

Nieruchomość należąca do Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, znajduje się Borkowie, w przysiółku Borkówko w pomorskiej gminie Choczewo. Użytkuje ją Fundacja Integracji przez Sport Handicap – Zakopane, która działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Ma do tego prawo od czterech lat – wynika z dokumentów, do których dotarł dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.

Obajtek kupił wymagający remontu zabytkowy dworek w 2017 roku. Początkowo wydzierżawił go Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, która miała tam stworzyć ośrodek dla młodzieży. Fundacja uzyskała prawie 800 tysięcy złotych dotacji na „prace ratunkowe przy zabytkowym dworze w Borkowie” od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa z „Kresami RP” została rozwiązana jednak w kwietniu 2020 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Założyciel fundacji, która remontuje dworek Obajtka, dostał posadę w Lotos Norge

Wkrótce prezes Orlenu podpisał umowę użyczenia z fundacją Handicap. W grudniu 2021 roku umowa ta została zmieniona na umowę ustanowienia użytkowania. Dotarliśmy do tego dokumentu.

Siłownia, amfiteatr, basen, sala gimnastyczna

Umowa została podpisana na 40 lat. Obajtek przekazał do użytku fundacji budynek o powierzchni 1150 metrów kwadratowych oraz 6,42 hektara ziemi. Fundacja zobowiązała się wykonać „niezbędne prace budowlane, modernizacyjne, adaptacyjne i porządkowe”, aby stworzyć tam „Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-lntegracyjno-Sportowo-Wypoczynkowe”.

fot. Radio ZET/Mariusz Gierszewski

Na terenie należącym do Obajtka ma powstać także między innymi: sala gimnastyczna, siłownia, basen, korty tenisowe, amfiteatr, altany i staw z plażą. Wszystko ma być wybudowane na koszt fundacji. Jednocześnie po zakończeniu umowy Handicap zobowiązuje się do zwrotu nieruchomości w stanie niepogorszonym i zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów. Oznacza to, że właściciel otrzyma nieruchomość w stosunku do stanu pierwotnego wyremontowaną, odbudowaną i rozbudowaną o infrastrukturę rekreacyjno-sportową.

Umowa może być wypowiedziana przez właściciela, między innymi w sytuacji, w której fundacja dopuściłaby się do powstania szkód w środowisku, doprowadziłaby do katastrofy budowlanej lub wykonałaby roboty budowlane bez uzgodnienia projektu tych robót z właścicielem. Fundacja może zerwać umowę w przypadku nieuzyskania, nieprzyznania lub utraty dofinansowania na realizację centrum.

Zapytaliśmy Handicap, czy zwracał się do spółek skarbu państwa lub instytucji państwowych o wsparcie finansowe na budowę centrum i czy je otrzymał. Prezes Małgorzata Tlałka-Długosz odpisała, że fundacja nie starała się o takie wsparcie. „W ramach konkursu z MKiDN [Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przyp. red.] w 2021 przyznano na projekt remontu kwotę 300 000 zł, ale nie została ona przez Fundację podjęta ani wykorzystana, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze do tego czasu wydanej zgody Konserwatora i pozwolenia na remont” – przekazała nam Tlałka-Długosz.

Prośba o wsparcie. „Zapomniany fakt”

Jednak Fundacja KGHM Polska Miedź poinformowała Radio ZET, że fundacja Handicap występowała o wsparcie finansowe na remont dworku Daniela Obajtka.

„Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane nie zwracała się do Fundacji KGHM o wsparcie finansowe lub rzeczowe samej Fundacji. Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane w 2023 roku zwracała się do Fundacji KGHM o darowiznę na realizację projektu pn.: Utworzenie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe dla osób z niepełnosprawnością etap 1 – SSZ – stan surowy zamknięty – wsparcie finansowe ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego-edukacyjnego w miejscowości Borkówko, w Gminie Choczewo. Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane nie otrzymała żadnego wsparcia z Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację powyższego projektu” – napisała Małgorzata Rydel, starszy specjalista do spraw darowizn Fundacji KGHM Polska Miedź.

Zapytana ponownie o ten fakt Małgorzata Tlałka-Długosz wyjaśniła:„Rzeczywiście, zwracaliśmy się o wsparcie do Fundacji KGHM w powyższym temacie. W związku z brakiem decyzji o wsparciu naszego projektu ze strony KGHM, temat przestał istnieć i po prostu o tym fakcie zapomniałam”.

Dodatkowo, jak informowała „Gazeta Wyborcza”, w 2020 roku Fundacja Orlen wsparła finansowo Handicap kwotą 200 tysięcy złotych.

Zwróciliśmy się do Daniela Obajtka z prośbą o komentarz do działań fundacji z Zakopanego. Pytaliśmy, jak ocenia występowanie o darowiznę pochodzącą ze środków spółki skarbu państwa na budowę centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego na terenie jego posiadłości. Interesowało nas także, czy wobec braku zdecydowanych postępów prac zmierzających do uruchomienia przez fundację wspomnianego centrum Obajtek widzi możliwość rozwiązania umowy.

Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zmiany w księgach wieczystych dot. nieruchomości Obajtka

Jak opisała w grudniu Wirtualna Polska, po październikowych wyborach parlamentarnych w prawie wszystkich księgach wieczystych nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Daniel Obajtek, pojawiły się wpisy o zmianie statusu własności. Dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski ustalił, że zmian dokonano także ostatnio w księgach wieczystych dziewięciu działek składających się na nieruchomość Obajtka użytkowaną przez fundację Handicap.

fot. Radio ZET/Mariusz Gierszewski

Najnowsza wzmianka dotycząca przesunięć majątkowych pojawiła się we wtorek 30 stycznia o godzinie 17.25. Nie zawiera pełnych informacji, na razie jest to informacja o złożonym wniosku o wpis do księgi wieczystej w dziale dotyczącym własności.

Daniel Obajtek będzie "Gościem Radia ZET" w czwartek. Zapraszamy punktualnie o godz. 8.02.

Źródło: Radio ZET