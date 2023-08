Czwarte pytanie w referendum. Ogłosił je Mariusz Błaszczak

W piątek PiS rozpoczęło akcję przedstawiania kolejnych pytań referendalnych. Czwarte pytanie ujawnił w poniedziałek rano minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nagranie opublikowano na Twitterze. – Dla nas decydujący jest zawsze głos zwykłych Polaków. O sprawach najważniejszych, tych, które dotykają bezpieczeństwa powinni decydować obywatele. Polska może stać się kolejnym celem Putina, a nasze bezpieczeństwo jest realnie zagrożone. Dlatego konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie oraz budujemy zaporę na granicy z Białorusią i Rosją – mówił w spocie szef MON.

– Donald Tusk i jego ekipa najpierw likwidowali jednostki wojskowe na wschodzie Polski, potem krytykowali nas za to, że zbudowaliśmy barierę na granicy z Białorusią, a następnie zapowiadali jej likwidację – kontynuował. – Nie pozwolimy na to, aby Polska była bezsilna na coraz większą agresję ze strony Putina – stwierdził szef resortu obrony. Dodał, że to obywatele zdecydują, czy nasza granica będzie dalej konsekwentnie broniona, czy będzie bezpieczna.

PiS ogłosiło pytanie referendalne. W spotach Kaczyński, Szydło i Morawiecki

Pierwsze pytanie – jak przekazał prezes PiS Jarosław Kaczyński – będzie brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?", a drugie – o czym informowała wiceprezes PiS, była premier Beata Szydło – "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?".

Trzecie pytanie przekazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki i będzie ono brzmiało: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

16 i 17 sierpnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Zgodnie z harmonogramem ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

RadioZET.pl