Kamiński i Wąsik na wolności? Media: Bodnar podjął decyzję

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od 9 stycznia odbywają karę pozbawienia wolności po prawomocnym wyroku 2 lat więzienia za przekroczenie uprawnień w tzw. afery gruntowej w 2007 roku. Prezydent utrzymuje, że już ich ułaskawił w 2015 roku, ale byli szefowie CBA nie byli wtedy jeszcze prawomocnie skazani.

Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawieniową, która jest dłuższą ścieżką do zakończenia odbywania kary przez byłych szefów CBA. "Z naszych informacji wynika, że minister Adam Bodnar, w porozumieniu z premierem Donaldem Tuskiem (67 l.), podjął już decyzję w sprawie Mariusza Kamińskiego (59 l.) i Macieja Wąsika (55 l.). Mimo wniosku prezydenta o przerwę w wykonywaniu kary, Prokurator generalny nie otworzy cel, w których przebywają i prowadzą głodówkę politycy PiS. Bodnar chce przekazać możliwie szybko sprawę w ręce prezydenta" - poinformował w czwartek "Super Express".

Bodnar uwolni Kamińskiego i Wąsika? "Super Express": jest decyzja

Dziennik dodał, że "najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu na biurko Andrzeja Dudy trafią zatem potężne, niemal 50- tomowe akta sprawy skazanych byłych ministrów, razem ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego".

Swoje działania Bodnar zapowiadał na antenie TVN24. - Prokurator Generalny na żądanie prezydenta, a prezydent wyraził takie żądanie, ma obowiązek wszcząć postępowanie ułaskawieniowe i taką decyzję podjąłem jeszcze w piątek [12 stycznia - red.]. Zażądaliśmy tych akt, one wpłynęły do Prokuratury Krajowej, natomiast prokurator generalny przekazując te akta musi wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie - przekazał w poniedziałek minister.

Dopytywany, ile to potrwa, Bodnar odpowiedział, że "kilka dni". - To stanowisko, to nie jest stanowisko, które polega na analizie całych akt postępowania, tylko raczej pod kątem procedury ułaskawieniowej. Ja przekażę akta ze stanowiskiem, a później już wszystko w rękach prezydenta, co on z tym zrobi - powiedział Bodnar.

Źródło: Radio ZET/"Super Express"/TVN24