Uczestnicy sondy “Gościa Radia ZET” opowiedzieli się za likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego: 60 proc. głosów oddano na opcję “tak”, natomiast na "nie" 40 proc. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, komentując te wyniki, stwierdził: - Odpowiedź była “tak”, “nie”, natomiast to jest oczywiste, że likwidacja CBA nie oznacza końca walki z korupcją. Z nią trzeba walczyć, trzeba tylko przyjąć nowe narzędzia - stwierdził Siemoniak.

Koordynator służb specjalnych zwrócił uwagę, że do tych zadań przygotowane są też inne służby. - ABW: w swoich kompetencjach ustawowych ma walkę z korupcją na kierowniczych szczeblach, policja: gdzie powinna powstać specjalna struktura i Krajowa Administracja Skarbowa: gdzie oświadczenia majątkowe i zeznania podatkowe polityków i tych wszystkich, którzy je składają, powinny być analizowane. To jest dobranie innego narzędzia do walki z korupcją, w moim przekonaniu skuteczniejszego - ocenił Siemoniak.

Likwidacja CBA. Siemoniak zapowiedział projekt ustawy

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytał, czy to oznacza, że rząd zlikwiduje CBA drogą ustawy. - Oczywiście. Zgoda w koalicji jest, bo sprawa jest zapisana w umowie koalicyjnej. Natomiast oczywiście podpis prezydenta tutaj jest konieczny - mówił Siemoniak. Polityk dodał, że jeśli premier Donald Tusk uzna, że trzeba przekonywać prezydenta Andrzeja Dudę w tej sprawie, to będzie przekonywał i prezydenta, i opinię publiczną.

- Kiedy zobaczymy projekt likwidujący CBA czy ewentualnie przekształcający tę służbę? - zapytał Rymanowski. - Sądzę, że to jest kwestia najbliższych kilku tygodni. To jest sprawa tak poważna, to nie jest jakaś wrzutka na posiedzenie. Wymaga to solidnej dyskusji i analizy, musi to być poważny projekt przedyskutowany ze wszystkimi instytucjami, które się zajmują bezpieczeństwem, korupcją przestępstwami, także z Ministerstwem Sprawiedliwości, (musi zostać przedyskutowany również – przy. red) w Sejmie - tłumaczył Siemoniak. - To bardzo poważna sprawa, zmieniamy tutaj w poważnej kwestii organizację państwa, trzeba to robić namysłem - zaznaczył.

Polityk podsumował, że obowiązki CBA przejmą inne służby. Zapytany czy nowa szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agnieszka Kwiatkowska Gurdak będzie “kimś w rodzaju likwidatora”, zaprzeczył. - Ona ma zadanie kierowania tą służbą i wykonywania jej zadań. Raczej bardziej prawdopodobny jest brak podpisu prezydenta (pod ustawą likwidującą CBA – przyp. red), co oznacza, że CBA będzie istniało co najmniej 1,5 roku do czasu końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Pani nowa szefowa Agnieszka Kwiatkowska Gurdak po prostu wchodzi jako szefowa CBA i ma działać - mówił koordynator służb specjalnych.

ZOBACZ TAKŻE: Komisja śledcza ds. "wyborów kopertowych" podjęła pierwsze decyzje

Siemoniak powiedział, że Kwiatkowska Gurdak ma “bardzo duże doświadczenie”. - Przyszła do CBA w 2015 roku, analiza jej kariery pokazuje osiągnięcia, pryncypialność, rzetelność. Wcześniej służyła w Centralnym Biurze Śledczym i bardzo się wyróżniała. Jeśli chodzi o walkę z korupcją, jest najlepszą osobą na to miejsce. Bezkompromisowa i dokładnie wie, że jest to ważna rzecz dla nowego rządu, żeby z korupcją walczyć, żeby nie było odczucia, że coś ma się zmienić - zaznaczył.

- Dlaczego tak było, że niektóre sprawy ujrzały światło dzienne dopiero po wyborach, byłego wiceministra z PiS-u? Bo ktoś w CBA, czy jakiś polityk nadzorujący CBA, uznał: “poczekajmy, bo to nam zaszkodzi”. Takich świętych krów nie będzie - zapewnił Siemoniak.

Kolejnym “Gościem Radia ZET” będzie prezydent Andrzej Duda. Zapraszamy w czwartek o godz. 8.02 na Radio ZET i RadioZET.pl.

Oglądaj

Źródło: Radio ZET