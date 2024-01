Mariusz Kamiński wcale nie napisał tego listu? Ekspert nie ma wątpliwości

We wtorek 16 stycznia w mediach społecznościowych pojawił się list, którego autorem ma być Mariusz Kamiński. Polityk PiS odsiaduje obecnie karę 2 lat pozbawienia wolności za nadużycia, których dopuścił się jako szef CBA w związku z tzw. aferą gruntową.

"Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę. Zwyciężymy. Razem obronimy Polskę" - czytamy w liście. "Proszę i apeluję, walczcie ze złem, które ponownie pojawiło się w naszym kraju 13 XIII" - napisano.

Ekspert: Kamiński nie napisał tego listu

Ekspert ds. wizerunku dr Mirosław Oczkoś jest przekonany, że to nie Kamiński jest autorem tego listu. W rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że dokument został napisany przez jakiegoś PR-owca.

- To kompletna bzdura w tej sytuacji, ale każdy środek jest dozwolony. [...] Jeżeli ktoś nadużywa władzy, jest skazany prawomocnym wyrokiem, to później wykorzystuje różne środki. To absolutnie napisał ktoś, kto się zna na public relations - stwierdził Oczkoś.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. We wtorek 9 stycznia policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Andrzej Duda przekazał, że zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika oraz że wnioskuje do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił z więzienia obu polityków PiS na czas postępowania. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar potwierdził, że w piątek 12 stycznia rano otrzymał pismo w tej sprawie i wszczął postępowanie. - Natomiast na obecnym etapie jeszcze żadne inne decyzje nie zapadły - dodał.

Źródło: Radio ZET/ Wirtualna Polska