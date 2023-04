Prawda o obniżonych cenach przed majówką. "Orlen finansuje PiS"

- Przypominanie tego, co politycy na mównicy sejmowej mieli na ten temat do powiedzenia... moim zdaniem spółka musi się w tym mierzyć i musi na to odpowiadać. Rozumiem, że reakcja musiała na to być - komentuje w studiu Radia ZET posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. - To spółka do jakiegoś stopnia państwowa, ale spółka, która ma swoich udziałowców, którzy na pewno nie mają ochoty na to, żeby politycy bezpodstawnie angażowali się w jej oczernianie. Bo to jej szkodzi - w ten sposób Stachowiak-Różecka odniosła się w sobotę do reklamy, którą Orlen wypuścił w piątek 28 kwietnia.

Obniżka cen na Orlenie. "Orlen finansuje PiS", a opozycja "przegrzewa temat"

- W polityce trzeba wprowadzać przynajmniej elementy uczciwości. Zapowiadanie, że węgla zabraknie, okazało się nieprawdą. Rząd, co prawda, rzucił wszystkie swoje zasoby, żeby sytuację uratować, ale uratował i trzeba to uczciwie powiedzieć - przyznaje Włodzimierz Czarzasty (Lewica), opiniując, że opozycja w tej kwestii temat "przegrzała".

Politycy skonfrontowali się z podniesionym przez Radio ZET wątkiem obniżania cen paliw przed majówką. To bezpośrednia decyzja Daniela Obajtka, który postulował 10 dni wcześniej, że nie jest to możliwe, bo "zabrakłoby paliwa". Do tego, przypomnijmy, pod koniec roku koncern paliwowy trzymał zawyżone marże, wiedząc, że od nowego roku wejdzie podwyższona stawka VAT. Wszystko po to, by z nowym rokiem marżę obniżyć, tworząc wrażenie finansowej ulgi, która mogła zacząć obowiązywać już wcześniej.

- To jest ewidentne finansowanie partii politycznej. Zysku czystego Orlen podał 33 mld zł. za 2022 rok. I teraz te pieniądze będą finansowały PiS. Będą atakowały partie opozycyjne, żeby politycy PiS-u, którzy gwarantują Obajtkowi stanowiska mogli dalej sprawować funkcje. To granda, wszyscy za to płacimy - podnosi z kolei Robert Kropiwnicki (KO).

- Być może za niedługo zobaczymy Daniela Obajtka na listach PiS-u. On chyba pomylił powołanie. Nawiązując do reklamy Orlenu, opozycja ma prawo, a nawet obowiązek, ostrzegać i przestrzegać przed błędami władzy. Mamy tu do czynienia z zaangażowaniem koncernu paliwowego po jednej stronie sceny politycznej - dodaje z kolei Adam Jarubas (PSL).

Michał Kobosko (Polska 2050) ocenił, że monopol nigdy nie służy gospodarce. - Tak było za komuny - punktował. - Trochę to wygląda tak, że jak podnosimy ceny to źle, jak obniżamy, też źle - odpowiedziała Mirosława Stachowiak-Różecka. - To firma (Orlen - red.), która realizuje to, co jest dobrem wspólnym - twierdzi. Do wątku obniżania cen przez Daniela Obajtka po tym, jak zapowiedział, że nie jest to możliwe, nie odniosła się.

RadioZET.pl