Unia będzie miała własną armię? "Do tego doprowadził Putin"

Róża Thun, która była gościem podcastu Machina Władzy w Radiu ZET, mówiła, że popiera zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawę ukraińską. - To jest chyba ta jedna z niewielu płaszczyzn, gdzie wszyscy Polacy się zgadzają. Że trzeba nie tylko ich dozbrajać, ale przekonywać wszystkich innych, aby to robili, ale również przyjmować uchodźców z Ukrainy.

Europosłanka Polski 2050 zwróciła jednak uwagę na to, że Polska mogłaby odgrywać w kontekście Ukrainy jeszcze mocniejszą rolę, gdyby uporządkowała swoje sprawy z Komisją Europejską oraz praworządnością. - Bylibyśmy lepszym ambasadorem Ukrainy, gdybyśmy również z innymi naszymi partnerami mieli lepsze stosunki. Np. z Unią Europejską. Gdybyśmy wykonywali wyroki TSUE, nie łamali wspólnego prawa europejskiego i krajowego. Gdyby rząd szanował to, do czego się zobowiązał i co podpisał. Gdybyśmy mieli w Polsce Trybunał Konstytucyjny, a nie tych neosędziów, których mianował prezydent, wszystko by funkcjonowało lepiej. I bylibyśmy bardziej przydatni Ukrainie, bo bardziej by nas słuchano w Unii i na świecie - przekonywała.

Róża Thun: musimy zacząć myśleć o wspólnej armii w UE

- Zasadnicza różnica między rządem i zachowaniem pana prezydenta a tym, czego ja bym osobiście sobie życzyła, to humanitarne podejście do wszystkich ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, a nie tylko Ukraińców. Są też inni, którzy potrzebują pomocy, a są w najbardziej brutalny i potworny sposób odpychani. I często na skutek tego umierają. Mówię o granicy z Białorusią - zauważyła Róża Thun.

Europosłanka stwierdziła, że czas wrócić do rozmów o utworzeniu wspólnej armii na poziomie Unii Europejskiej. - Wschodnia flanka zaczyna być bardzo ważnym elementem relacji z Ukrainą i Rosją. Jeżeli to będzie funkcjonować jako wschodnia flanka i B9 (Bukaresztańska Dziewiątka - red), to bardzo dobrze, dlatego że należy się łączyć w grupy. A my w ogóle musimy w Unii Europejskiej zacząć myśleć o mocniejszej polityce zagranicznej i obronnej, co jest jeszcze ważniejsze. I wspólnej armii na zakończenie.

- Do tego Putin doprowadził. Na zakończenie tego myślenia o lepszej, bardziej znaczącej polityce zagranicznej, obronnej, skutkiem musi być wspólna armia. Widać już teraz to B9. I myślę, że przez to spotkanie z Bidenem zwróci się na to bardziej uwagę.

"Unia musi się mocniej jednoczyć, zbroić"

Różna Thun zauważyła, że w ostatnich latach rośnie znaczenie państw Europy Środkowej i Wschodniej. - Trzeba sobie zdać sprawę, gdzie żyjemy. W zachodnich krajach Mołdawia - w mentalności ludzi - właściwie nie istnieje, teraz się dopiero pojawia. Właśnie przez to, co robi Putin. Przez zagrożenie dla Mołdawii, krajów bałtyckich, nagle one zaczynają istnieć w mentalności Europejczyków, którzy nie bardzo wiedzieli, gdzie one są.

- Cała wschodnia flanka, która jest takim pasem między tą straszną wojną a zachodnimi krajami, myślę, że zaczyna istnieć dużo mocniej w mentalności ludzi. I że rozmowy o tym, że nie tylko wschodnia flanka się musi mocniej jednoczyć, zbroić, ale cała Unia Europejska, to będzie teraz wyzwanie w najbliższych latach najpoważniejsze - dodała.

RadioZET.pl