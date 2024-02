Konfederacja idzie do wyborów razem z PiS. Łukasz Schreiber pochwalił się koalicją

Łukasz Schreiber ogłosił nazwę swojego komitetu wyborczego, pod szyldem którego powalczy w kwietniu o fotel prezydenta Bydgoszczy. Polityk zapowiedział, że nie wystartuje jako kandydat PiS, bo udało mu się związać szerokie porozumienie formacji prawicowych, w skład którego wejdzie także Konfederacja.

- Zawiązujemy szerokie porozumienie. Odpowiadamy na apel wielu bydgoszczan o tym, że potrzeba jest zmiana, ale także, że potrzebne jest odejście od myślenia w kategoriach interesu tylko jednej partii politycznej. Zdecydowaliśmy się zawiązać ruch miejski i wystartować nie jako Prawo i Sprawiedliwość, ale jako Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Schreibera Bydgoska Prawica - powiedział na konferencji prasowej Schreiber.

Bydgoszcz. Konfederacja idzie do wyborów razem z PiS

Poseł PiS, były minister i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, podkreślił, że na listach komitetu będą również przedstawiciele Konfederacji, Solidarności, lokalnych stowarzyszeń. Zaznaczył jednak, że większość kandydatów na radnych będą stanowiły osoby bezpartyjne.

- Decydując się na ten ruch pokazaliśmy, że rezygnujemy z pieniędzy partii politycznych na kampanię, że tę kampanię będziemy prowadzili za własne pieniądze, za środki naszych przyjaciół i ewentualnie za środki bydgoszczan, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę - mówił kandydat na prezydenta Bydgoszczy.

Wybory samorządowe 2024. Łukasz Schreiber kandydatem na prezydenta Bydgoszczy

Schreiber dodał, że tak jest uczciwiej i to pokazuje, że w razie ewentualnego zwycięstwa nie wchodzimy do bydgoskiego ratusza z bagażem zobowiązań. Uznał to za szansę zmian na lepsze. W konferencji wzięli udział poseł PiS Bartosz Kownacki i lider miejscowych struktur Konfederacji Marcin Sypniewski.

Sypniewski powiedział, że wyborcy, którzy chcą prawdziwych zmian w Bydgoszczy nie będą musieli zastanawiać się na kogo głosować, bo wszystkie listy poza Bydgoską Prawicą to będą listy obecnego prezydenta miasta i jego ludzi.

Źródło: Radio ZET/ Twitter (X)/ PAP