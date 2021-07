Ewa Kopacz wymyśliła program 500 plus? "Tak to się nie nazywało"

Ewa Kopacz pytana o słowa Donalda Tuska, który mówił w Szczecinie, że PO miało przygotowany swój program 500 plus stwierdziła, że na pewno nie nazywało się to "500 plus", ale były wówczas projekty wsparcia dzieci i całych rodzin.

Ewa Kopacz we wtorek w TVN24 powiedziała, że "500 plus na pewno się to nigdy nie nazywało, ale Donald Tusk na pewno chciał powiedzieć, że podobne projekty, dotyczące wsparcia nie tylko dzieci, ale całych rodzin" jej rząd miał przygotowane.

Zaznaczyła, że chce sprostować informacje o stanie finansów państwa, gdy PiS obejmowało władzę, przekazywane przez polityków PiS, również tych, którzy goszczą w TVN. "Jednocześnie chcę sprostować jedną rzecz, którą niestety - i to w państwa stacji - gdy przychodzą przedstawiciele PiS, po prostu kłamią" - powiedziała. "Twierdzą, że było im strasznie ciężko na początku, a mimo to dali 500 plus, bo zostawiliśmy sytuację finansową Polski i finanse publiczne w zrujnowanej formie - z procedurą nadmiernego deficytu" - mówiła.

Ewa Kopacz wymyśliła 500 plus? "Były podobne projekty wsparcia dzieci"

"Wszystkich kolegów, polityków PiS-u informuję - Komisja Europejska w maju 2015 roku zniosła z Polski procedurę nadmiernego deficytu" - podkreśliła.

"Zostawiliśmy wam zdrowe finanse publiczne - dlatego mogliście rozdawać ludziom na prawo i lewo, mogliście obiecywać to, czego my nie mogliśmy, pilnując poprawności finansów publicznych, myśląc nie tylko w perspektywie tych czterech lat, kiedy się rządzi, ale w perspektywie naszych dzieci, naszych wnuków" - stwierdziła Kopacz.

Nowo wybrany p.o. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w ubiegły poniedziałek w Szczecinie powiedział, że po końcu kryzysu finansowego "uznano, że udało się przeprowadzić Polskę przez kryzys w taki sposób, że można rozpocząć też programy socjalne, które, jestem o tym przekonany, w tym samym czasie byśmy przeprowadzili".

Według Tuska, "Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt, podobny do +500 Plus+, z podobnymi skutkami, ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym".

RadioZET.pl/ PAP/ TVN24