Onet: politycy PiS nie spędzą Wigilii w domach. "Kaczyński wpisany do harmonogramu"

TVP, Polskie Radio i PAP od środy mają nowe władze wyznaczone przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Od tego momentu podjęły one ważne decyzje, jak wstrzymanie emisji TVP Info oraz stworzenie nowego programu informacyjnego w miejsce "Wiadomości".

Z tymi zmianami nie mogą pogodzić się politycy PiS, którzy niczym ostatniego bastionu bronią poprzedniej linii redakcyjnej mediów publicznych. Obecnie blokują głównie siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powstańców Warszawskich oraz PAP przy ul. Brackiej w Warszawie. Jak poinformował Onet, nie odpuszczą nawet w Święta.

Politycy PiS w siedzibach TVP i PAP. "Dyżury" nawet w Święta

Posłowie, senatorowie i europarlamentarzyści PiS mają kontynuować swoje "dyżury" w okresie świąteczno-noworocznym. Według portalu powstał nawet harmonogram, do którego wpisany jest również Jarosław Kaczyński.

- Zgodnie z mandatem posła i senatora będziemy nieustannie interweniowali w mediach publicznych i reagowali na łamanie prawa - mówił w rozmowie z Onetem rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał: - To standardy białoruskie, to co robi Tusk i Sienkiewicz, siłowo wprowadzając do mediów swoich ludzi i partyjnie je podporządkowując. W przyszłości będzie wiązało się to z daleko idącymi konsekwencjami prawnokarnymi. Nie dotyczy to tylko polityków, ale także tych, którzy na ich polecenie podejmują się nielegalnych działań w mediach publicznych, tworząc jakieś pseudoredakcje i okupując budynki.

W kierownictwie PiS panuje przekonanie, że trzeba bronić TVP i PAP "do samego końca". Zdaniem Onetu partia Kaczyńskiego uważa, że Polskie Radio "oddano bez walki", stąd determinacja do kontynuowania "dyżurów".

"Ponadto — jak twierdzą źródła Onetu — partia Kaczyńskiego zamierza wykorzystać rewolucję w mediach publicznych do wywołania licznych manifestacji i protestów, które mają odbywać się nie tylko przed gmachem TVP w Warszawie, lecz także przed oddziałami telewizji publicznej w innych miastach w Polsce" - napisał portal.

W piątek wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził, że na 11 stycznia obóz Zjednoczonej Prawicy zwołuje przed Sejmem wielką demonstrację. Jej motywem przewodnim ma być "zatrzymanie zamachu na wolność słowa".

Źródło: Radio ZET/Onet