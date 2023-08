Referendum 2023: PYTANIA. Jakie są 4 pytania referendalne?

Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych 15 października 2023. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego bezwzględną większością głosów Sejm przyjął 17 sierpnia. Za przyjęciem uchwały głosowało 226 posłów i posłanek, przeciw było 210, wstrzymało się siedmiu parlamentarzystów Konfederacji.

Referendum i przeprowadzenie go równolegle z wyborami to budzący kontrowersje pomysł PiS, któremu twardo sprzeciwiała się opozycja. Krytycznie o pomyśle PiS wypowiadał się też m.in. były przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. - Pytania są porażające, ich poziom jest taki, że wstydziłbym się głosować w tym referendum - komentował na antenie TVN24.

Referendum 2023: PYTANIA REFERENDALNE

Prawo i Sprawiedliwość chce zadać w referendum cztery pytania. Tuż przed skierowaniem do Sejmu odpowiedniego wniosku skorygowało dwa pierwsze z ogłoszonych wcześniej pytań referendalnych i zmieniono ich kolejność. Ich ostateczna wersja brzmi:

"Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?" "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?" "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?"

Pierwsze pytanie w referendum 2023

Pierwsze pytanie referendalne 11 sierpnia przedstawił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Początkowo jego treść brzmiała: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?", ale w skierowanym później do Sejmu RP wniosku o przeprowadzenie referendum, treść 1 pytania referendalnego została skorygowana. Jego ostateczna treść to: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Drugie pytanie w referendum 2023

Drugie pytanie referendalne ogłosiła 12 sierpnia Beata Szydło. Początkowo brzmiało: "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?". Pytanie, które zawarto we wniosku referendalnym, brzmi jednak: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie pytanie w referendum 2023

Treść trzeciego pytania przedstawił kolejnego dnia premier Mateusz Morawiecki. Pytanie brzmi: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". Treść pytania nie została zmieniona, ale zmieniono jego miejsce na liście - z trzeciego na czwarte.

Czwarte pytanie w referendum 2023

Czwarte pytanie referendalne zostało zaprezentowane przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka, a jego treść: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Pytanie zostało przesunięte z miejsca czwartego na trzecie.